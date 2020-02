To najbardziej trafny komentarz do podpisu prezydenta Europarlamentarzysta Łukasz Kohut wyjaśnił na Twitterze, co właściwie się stało z chwilą, gdy Andrzej Duda podpisał ustawę kagańcową. Zdaniem europarlamentarzysty od 4 lutego 2020 roku pełnię władzy sprawuje Jarosław Kaczyński. Pozostaje pytanie – czy w Polsce jest jeszcze demokracja? “Podpisanie ustawy kagańcowej przez PAD to złamanie podstawowych zasad demokracji, takich jak demokratyczne państwo prawa czy niezależność władzy sądowniczej. Polska coraz dalej od Europy, coraz bliżej Rosji” – napisał na Twitterze europarlamentarzysta Wiosny Łukasz Kohut. Przypomnijmy – we wtorek wieczorem Andrzej Duda zdecydował się podpisać ustawę o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Nowelizacja przygotowana i przeforsowana przez PiS dopuszcza dyscyplinowanie sędziów. W skrócie chodzi o to, że sędziowie niepokorni wobec władzy mogą być karani lub zawieszani w czynnościach przez upolitycznione ciała, takie jak na przykład Izba Dyscyplinarna. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

