Tomasz Grodzki pozwał Agnieszkę Popielę i Tomasza Sakiewicza Sprawa dotyczy wpisu Agnieszki Popieli z 12 listopada na Facebooku. Profesor napisała w nim, że musiała wręczyć Tomaszowi Grodzkiemu 500 dol. za operację jej matki. O pozwie poinformował na antenie TVP Info Michał Rachoń. Wcześniej o pozwie ze strony marszałka Senatu poinformował również redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz. Prof. Agnieszka Popiela z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Szczecińskiego 12 listopada ubiegłego roku napisała na Facebooku: "Masakra. Pan profesor Grodzki kandydatem na Marszałka Senatu. Jak moja Mama umierała, to trzeba było dać 500 dolarów za operację. Podobno na czasopisma medyczne. Faktury ani rachunku nie dostałam. Nigdy tego nie zapomnę". W rozmowie z Onetem prof. Grodzki mówił, że "nie ma o tej sprawie kompletnie żadnego pojęcia". – Szykuję oświadczenie, które utnie te spekulacje, bo nie pozwolę na szarganie swojego dobrego imienia. O całej sprawie dowiedziałem się pobocznie – przekonywał.

