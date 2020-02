Tragedia podczas finału WOŚP 2019. Prokuratura postawiła zarzuty 7 osobom. Prokuratura dalej bada sprawę ataku nożownika na Pawła Adamowicza podczas finału WOŚP w 2019 r. Zarzuty w związku z organizacją imprezy usłyszało we wtorek 7 osób. Wśród nich są wolontariusze, ochroniarze oraz policjanci. Do prokuratury wezwano na wtorek w charakterze podejrzanych 7 osób – dowiedziało się RMF FM. Chodzi o organizację gdańskiego finału WOŚP w styczniu 2019. Na miejscu mieli się stawić m.in. przedstawiciele ochrony, urzędnik, policjant oraz osoby z Regionalnego Centrum Wolontariatu. Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Marzena Muklewicz precyzowała, że chodzi o nieprawidłowości podczas organizacji gdańskiego finału WOŚP. Po południu poinformowano, że zarzuty usłyszało: dwóch funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, urzędnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Gdańsku, dwaj ochroniarze oraz dwie osoby z Regionalnego Centrum Wolontariatu – podał portal polsanews.pl. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

