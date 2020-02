Trzecie miejsce Kamila Stocha w Willingen Kapitalny konkurs rozegrali skoczkowie narciarscy w sobotę w Willingen. Kamil Stoch prowadził po pierwszej serii, ale w drugiej zabrakło mu metrów, żeby wygrać. Musiał zadowolić się trzecim miejscem. Zwyciężył, pierwszy raz w karierze, reprezentant gospodarzy Stephan Leyhe. Sobota dla skoczków była pracowita. Kwalifikacyjne próby z poprzedniego dnia storpedował wiatr i trzeba było przygotować się na maraton w Willingen, niewielkim niemieckim mieście miło kojarzącym się polskim kibicom. To tam Adam Małysz swego czasu wystrzelił 151,5 m, a Kamil Stoch trzykrotnie wygrywał. Kwalifikacje poszły po myśli wszystkich reprezentantów Polski. Do konkursu awansowała cała siódemka, ale fajerwerki zachowali na później. Najlepszy z nich Kamil Stoch był 10., Dawid Kubacki dopiero 17. Można było spodziewać się czegoś więcej. Lepiej było w samych zawodach. Stoch w końcu odpalił i prowadził po pierwszej serii. Oddał drugi najdłuższy skok w tej części konkursu (139,5 m). W czołowej dziesiątce było jeszcze dwóch Polaków – 9. zajmował Dawid Kubacki (135 m), a 10. Jakub Wolny, który po skoku na 135,5 m długo prowadził. Pierwsze miejsce odebrał mu dopiero trzynasty skaczący po nim zawodnik Gregor Schlierenzauer. Wolny wrócił do formy. Miesięczna przerwa, absencja w Pucharze Świata i spokojna praca na skoczni w Polsce przyniosła efekt. Różnice w czołówce były niewielkie. Drugi Stephan Leyhe tracił do Stocha 0,8, a Marius Lindvik 2,9 pkt. Katastrofalnie w pierwszej serii poszło za to Piotrowi Żyle, któremu 124 m nie dały awansu do finału. Skończył na 35. miejscu. Po swoim skoku nie był rozmowny, tylko rozczarowany przemknął obok dziennikarzy. Jego los podzielili Aleksander Zniszczoł (123 m i 37. pozycja), Klemens Murańka (121 m, był 41.) i Andrzej Stękała (112 m i daleka, 46. pozycja). Oni również po jednym skoku mogli już tylko kibicować. Na placu boju zostało więc trzech polskich kadrowiczów. Pierwszy miejsce na belce zajął Wolny. On nie poradził sobie z niekorzystnym wiatrem, lądował przed 130. metrem (dokładnie 126,5 m) i wypadł z czołowej “10”. Zajął 23. lokatę. Kubacki poleciał dalej od kolegi z reprezentacji (129,5 m), ale nie na tyle, żeby obronić swoją pozycję. Musiał zadowolić się 15. miejscem. Pozostało trzymać kciuki za Kamila Stocha. Jego najgroźniejsi rywale zrobili wszystko, by mu pokrzyżować szyki. Lindvik huknął 143 m, a Lehye, wspierany przez dziesiątki tysięcy kibiców, 1,5 m dalej i prowadził. Stoch do pełni szczęścia potrzebował 146 m. Skoczył dużo krócej – 137,5 m. Nie miał prawa wygrać. Skończył na trzecim miejscu, notując 70. podium w karierze. Leyhe tymczasem wygrał pierwszy raz. Sukces smakuje podwójnie, bo odniesiony na własnej ziemi. W sobotni wieczór organizatorzy odwołali niedzielny konkurs, “ze względów bezpieczeństwa”. Czołowa dziesiątka klasyfikacji sobotniego konkursu w Willingen: 1. Stephan Leyhe (Niemcy) 266,4 pkt (139,5/144,5 metra) 2. Marius Lindvik (Norwegia) 262,4 (140/143) 3. Kamil Stoch (Polska) 254,6 (139,5/137,5) 4. Stefan Kraft (Austria) 253,5 (135,5/141) 5. Karl Geiger (Niemcy) 252 (138,5/138) 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 246 (138/137) 7. Gregor Schlierenzauer (Austria) 241,7 (135/134,5) 8. Peter Prevc (Słowenia) 241,6 (134,5/134,5) 9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 240,8 (134/135) 10. Anze Semenic (Słowenia) 240,3 (136/137) … 15. Dawid Kubacki (Polska) 232,1 (135/129,5) 23. Jakub Wolny (Polska) 224,1 (135,5/126,5) 35. Piotr Żyła (Polska) 95,9 (124) 37. Aleksander Zniszczoł (Polska) 93,6 (123) 41. Klemens Murańka (Polska) 86 (121) 46. Andrzej Stękała (Polska) 72,8 (112). Czołowa dziesiątka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i miejsca Polaków 2019/20 1. Stefan Kraft (Austria) 1113 2. Karl Geiger (Niemcy) 1045 3. Dawid Kubacki (Polska) 940 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 936 5. Marius Lindvik (Norwegia) 687 6. Kamil Stoch (Polska) 673 7. Stephan Leyhe (Niemcy) 610 8. Peter Prevc (Słowenia) 539 9. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 516 10. Yukiya Sato (Japonia) 463 … 14. Piotr Żyła (Polska) 396 37. Maciej Kot (Polska) 37 41. Stefan Hula (Polska) 31 42. Jakub Wolny (Polska) 31 65. Klemens Murańka (Polska). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

