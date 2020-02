Trzymał transparent z “obraźliwym napisem”. Zatrzymany za znieważenie głowy państwa. Podczas kampanijnego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Łowicza policjanci zatrzymali 65-letniego mężczyznę, który trzymał transparent z napisem: “Mamy durnia za prezydenta”. Zatrzymany usłyszał zarzut publicznego znieważenia głowy państwa. Pierwszym miejscem, do którego Andrzej Duda przyjechał w czwartek w ramach kampanii wyborczej, był Łowicz (woj. łódzkie). Na jednej z ulic obok łowickiego rynku pojawiła się grupa osób z transparentam,i takimi jak: “WyPAD2020”, czy “Pan Duda chce być prezydentem. Dziwne. Przez 5 lat miał okazję. Ani razu nie skorzystał”. Urszula Szymczak z łowickiej policji poinformowała w rozmowie z TVN24, że policjanci zatrzymali 65-letniego mężczyznę, który miał na transparencie “obraźliwy napis”. Jak widać na zdęciach z manifestacji, na banerze było napisane: “Mamy durnia za prezydenta”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

