Tusk: “PiS już wie, że niedługo straci władzę”. Wybory prezydenckie. Politycy wszystkie swoje siły kierują właśnie na nie. Były premier Donald Tusk, który zadeklarował, że wesprze kandydatkę PO Małgorzatę Kidawę-Błońską, wieszczy koniec rządów PiS. Pisze też o strategii Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk nie przestaje krytykować PiS. W poniedziałek w Białymstoku uderzał w partię Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudę. W najnowszym wpisie na Facebook robi to znowu. “PiS już wie, że niedługo straci władzę” – podkreśla Tusk. Wirtualna Polska pisała o tym, że partia Kaczyńskiego będzie chciała przyspieszyć wybory parlamentarne, jeśli kandydat PiS przegra wybory prezydenckie. Bowiem Prawo i Sprawiedliwość bez większości w Senacie i przychylnego mu prezydenta ma ograniczone pole działania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

