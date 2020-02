Tusk: “Polską rządzą laureaci Gazety Polskiej i Klubów Gazety Polskiej” Donald Tusk wygłosił wykład na białostockiej uczelni, podczas którego mówił o niepokojącej sytuacji politycznej na świecie i ostrzegał przed globalnym zagrożeniem, jakim jest manipulacja. Wbił też przy okazji szpilki Prawu i Sprawiedliwości oraz Telewizji Polskiej, a także wyznał, że “szczerze nie znosi” obecnych władz. – Rozmawiamy o naszej ojczyźnie, gdzie rządzą ludzie – głównie laureaci Gazety Polskiej i Klubów Gazety Polskiej – którzy od dłuższego czasu nic innego nie robią, ale starają się siebie nawzajem albo zaaresztować albo oskarżyć – mówił Donald Tusk na wykładzie na uniwersytecie w Białymstoku, który zainaugurował Festiwal Dyplomatyczny. Były premier stwierdził też, że może powinien “ugryźć w język, chociaż zdaje się, że słowo ‘ugryźć’ też ma już polityczne konotacje”, czym nawiązał do afery w Milanówku z udziałem szefowej sztabu wyborczego Andrzeja Dudy Jolanty Turczynowicz-Kieryłło. To nie były jedyne słowa Tuska, które mogły pójść partii rządzącej w pięty. Polityk, który w niedzielę oficjalnie wsparł kandydatkę PO Małgorzatę Kidawę-Błońską w kampanii wyborczej, podczas swojego wykładu stwierdził również, że “patrzy na posłów, ministrów, premierów i myśli, że ich pragnienie to cofnąć Polaków i Polskę do miejsca, do świata, do czasów, które oni ogarniają”. – Na tym polega problem. A ja chciałbym żyć w Polsce, która jest większa, nowocześniejsza, zwrócona bardziej w stronę przyszłości niż Jarosław Kaczyński – stwierdził Tusk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

