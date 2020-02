Tylko w OKO.press 5896 słów Macrona Mówiliśmy polskiemu prezydentowi i premierowi, że jesteśmy zaniepokojeni reformą wymiaru sprawiedliwości, ale to nie Francja powinna dawać tu instrukcje. Naszym obowiązkiem jest obrona europejskich wartości, które legły u podstaw traktatów. Nieporozumieniem jest myśl, że Europa to tylko wspólny rynek. To projekt polityczny, pokojowy. Unia to szalony projekt. „Musimy zbudować wspólną, europejską pamięć. Boję się, że tutaj pojawi się jakiś fantazmat pamięci narodowej, widzę, że są jakieś takie pokusy w Polsce, żeby wykreślić datę 1989 r. Europejska historia jest dla nas ważna, abyśmy nie stali się więźniami przeszłości, która by zamknęła nas w jakiejś nienawiści, czy nacjonalizmie” – mówił 4 lutego w południa na Uniwersytecie Jagiellońskim prezydent Francji. Po pierwszym dniu wizyty Emmanuela Macrona w Polsce nie było do końca jasne, na ile jest on gotów ustąpić w relacjach z rządem PiS z żądań przestrzegania zasad demokracji. Odpowiedź dał ten wykład, wielka erudycyjna mowa, momentami szalona i brawurowa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

