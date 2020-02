Ubywa polskich internautów. Zmęczeni hejtem i wyciekiem danych? W styczniu z internetu korzystało o pół miliona użytkowników mniej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Czas internautów absorbują mapy i filmy. W Polsce z internetu korzysta 28,1 mln osób – dowodzą wyniki styczniowego badania Gemiusa/PBI. Dla porównania, w styczniu 2019 roku to samo badanie wykazało 28,6 mln użytkowników. To oznacza spadek o pół miliona w ciągu roku. To spora obniżka i trudno ją tłumaczyć tylko zmianą sposobu spędzania czasu przez Polaków. Izabela Knyżewska, odpowiedzialna za marketing i PR w Gemiusie, zapewnia, że dane są w pełni porównywalne rok do roku. Skąd więc spadek – tu odpowiedź dopiero poznamy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

