Udane występy Kacpra Żuka w Calgary Utalentowany tenisista z Nowego Dworu Mazowieckiego, który bardzo dobrze zaprezentował się niedawno w ATP Cup w Sydney, gdzie w dwóch meczach zastępował Kamila Majchrzaka, wygrał już w Kanadzie trzy mecze. Najpierw pokonał 6:3, 6:4 Amerykanina Raymonda Sarmiento, później sprawił sensację wygrywając z rozstawionym z numerem 1 Vaskiem Pospilem 6:4, 4:6, 6:4 – tenisista gospodarzy ostatnio był lepszy od takich gwiazd jak David Goffin, Denis Shapovalov, Daniił Miedwiediew, w Marsylii pokonał też Huberta Hurkacza – a w trzeciej rundzie wyeliminował 7:6(6), 6:4 Amerykanina JC Aragone’a. W meczu o ćwierćfinał w 2 setach pokonał wyeliminował 7:6(6), 6:4 Amerykanina JC Aragone’a. W nim zmierzy się w piątek wieczorem z Niemcem Tobiasem Kamke (ATP 254). Oczywiście największą satysfakcję dał mu sukces w starciu z Pospisilem. Było to jego pierwsze w karierze zwycięstwo z rywalem z pierwszej setki. Kacper jest w pięknej, olimpijskiej formie, dającej nadzieję na więcej! 21-letni Polak wyszedł na środowy mecz bez żadnych kompleksów. Nie speszył go fakt, że rywal był murowanym faworytem ani że grał przed własną publicznością. Potrzebował trzech setów Zaczął bardzo skoncentrowany i świetnie pilnował własnego podania. Co więcej, kiedy nadarzyła się okazja, wywalczył przełamanie (na 4:3), co wystarczyło do zapisania na swoim koncie pierwszego seta. Partia numer dwa miała podobny przebieg – znów to Żuk odebrał rywalowi serwis jako pierwszy (3:2), ale na tym etapie wpadł w jedyny w tym meczu dołek. Momentalnie stracił przewagę, za chwilę dał się przełamać po raz drugi i w całym meczu zrobił się remis. Być może Pospisil pomyślał, że w ten sposób złamał o dziewięć lat młodszego przeciwnika, ale mocno się przeliczył. W decydującym secie jedyne przełamanie powędrowało na konto Żuka, co skutkowało wygranym przez Polaka meczem. Zwycięstwo z 92. tenisistą świata to największy sukces w krótkiej na razie karierze zawodnika z Nowego Dworu Mazowieckiego. W juniorskiej przygodzie nie odnosił znaczących sukcesów. Tym największym był półfinał Australian Open 2017 w parze z Australijczykiem Alexeiem Popyrinem. Również w grze podwójnej sięgnął po mistrzostwo Europy do lat 18. Na zawodowstwo przeszedł w 2016 roku, a pierwszy raz głośno zrobiło się o nim w styczniu tego roku, kiedy w ATP Cup pokonał wyżej notowanego Austriaka Dennisa Novaka. 361. miejsce na świecie, które zajmuje obecnie, jest jego najwyższym w karierze. Ranking Pospisila może być z kolei nieco mylący, jego potencjał jest dużo większy, ale szyki krzyżują mu kontuzje. W 2014 roku był 25. rakietą świata, rok później zameldował się w ćwierćfinale Wimbledonu. Na początku lutego zagrał się w finale imprezy w Montpellier, a tydzień później bez większych problemów pokonał w Marsylii najwyżej sklasyfikowanego Polaka Huberta Hurkacza (30. ATP). Wyniki challengera ATP w Calgary: I runda: Kacper Żuk – Raymond Sarmiento (USA) 6:3, 6:4 II runda: Kacper Żuk – Vasek Pospisil (Kanada) 6:4, 4:6, 6:4. III runda: Kacper Żuk JC Aragone (USA) 7:6(6), 6:4. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.