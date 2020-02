USA chcą pomóc Korei Północnej w walce z koronawirusem – Stany Zjednoczone są gotowe do udzielenia natychmiastowej pomocy władzom Korei Północnej w walce z koronawirusem, powodującym groźne zapalenia płuc – oświadczył w czwartek rzecznik Departamentu Stanu USA. Stany Zjednoczone są “głęboko zaniepokojone” możliwym wybuchem epidemii koronawirusa w Korei Północnej i są przygotowane, aby ułatwić wysiłki amerykańskich i międzynarodowych organizacji powstrzymujących rozprzestrzenianie się choroby – oświadczył rzecznik. Oświadczenie ukazało się w odpowiedzi na apel Międzynarodowej Federacji Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) o zwolnienie Korei Północnej z sankcji ekonomicznych pozwalające na przelew bankowy do biura IFCR w Pjongjangu jako “niezbędnej interwencji ratującej życie”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

