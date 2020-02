Usunęli wodę święconą z kościołów – włoscy biskupi walczą z koronawirusem We Włoszech kilka diecezji odwołało nabożeństwa w środę popielcową. W Korei Południowej odwołało msze w całym kraju. W Hongkongu wycofują się ze spowiedzi w Wielkim Poście. W Polsce wszystkie służby przygotowują się na koronawirusa, ale czy Kościół też? – Każde skupisko ludzi, tym bardziej kościół, który jest zamknięty, często jest w nim duszno, z wentylacją kiepsko, jest potencjalnym zagrożeniem – wskazuje jeden z epidemiologów. Sytuacja we Włoszech czy Korei Południowej jest zupełnie inna, to trzeba podkreślać. Tam znajdują się największe ogniska zachorowań koronawirusem poza Chinami, w Polsce nie zanotowano dotąd żadnego przypadku zakażenia. A jednak pytania, czy kościoły w Polsce też przygotowują się na koronawirusa, również pojawiają się w rozmowach, widać je też na Facebooku. – Czy miałam obawy? Trochę. Ale gdyby wirus był w Polsce, nie wiem, czy bym tak chętnie poszła – stwierdziła znajoma, która była w kościele w Środę Popielcową. W nabożeństwie uczestniczyły tłumy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

