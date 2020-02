UWAGA! NADCHODZI! Z cyklu: Głos sceptyka z Polski Zdewastowano grób piewcy Śląska, Kazimierza Kutza – wybitnego twórcy, reżysera świetnych filmów. Deklarował się jako osoba niewierząca. Bandziory, fanatycy, czy jak ich nazwać ostrzej można, zniszczyli grób Mistrza. Znakiem krzyża poharatali płytę nagrobną. Z pewnością Boga w sercu nie mają, a jedynie nienawiść. Na katowickim cmentarzu spoczywają wierzący i niewierzący. Kutz karcił Kościół, co nie przeszkadzało Mu toczyć dysputy z ówczesnym hierarchą abp. Damianem Zimoniem. W czasach wczesnej „Solidarności” często jeździłem do Katowic do tamtejszej drukarni. Gościłem także u Mistrza Kutza na Pl. Wolności 10 (piętro 10, jeśli dobrze pamiętam). Od czasu do czasu woziłem moim „maluchem” przekazywane mi jakieś materiały. Postać to niezwykła. Bezkompromisowa. Haniebny czyn, jakiego dopuścili się „prawdziwi Polacy” i pewnie zarazem „prawdziwi katolicy” to znak czasów. Złych czasów – UWAGA ! NADCHODZI ! Jerzy Klechta Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Jerzy Klechta Website Jerzy Klechta – dziennikarz prasowy i telewizyjny. W zawodzie od przeszło 50 lat. Autor ponad 20 książek. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.