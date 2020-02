W dwa miesiące ministrowie rozdali 30 mln zł nagród W dwa miesiące pracownikom ministerstw wypłacono 30 mln zł premii. M.in. za “samodzielność, zaangażowanie i terminowe wywiązywanie się z obowiązków” W grudniu i styczniu pracownicy ministerstw otrzymali około 30 milionów złotych nagród i bonusów – dowiedział się “Super Express”. Największą kwotę – 12,9 mln zł – wypłacono zatrudnionym w ministerstwie finansów. Wielomilionowe premie rozdysponowano też w MSZ i MON. Na przełomie 2019 i 2020 roku ministrowie rządu PiS przeznaczyli na nagrody dla swoich pracowników niemal 30 milionów złotych – informuje “Super Express”. Najhojniej w grudniu i styczniu nagradzano w ministerstwie finansów kierowanym przez Tadeusza Kościńskiego. Jego podwładni otrzymali 12,9 mln zł premii. Średnio jeden dodatek do pensji wyniósł w tym przypadku 4 tys. zł miesięcznie. Urzędników nagrodzono za “szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

