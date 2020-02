W partyjnym wyścigu demokratów pojawia się “czarny koń” Największym poparciem elektoratu Partii Demokratycznej cieszy się Bernie Sanders. Senator ze stanu Vermont ma już dwucyfrową przewagę nad byłym wiceprezydentem Joe Bidenem – wynika z ogólnokrajowego sondażu dla “Washington Post” i ABC News. Rosną notowania miliardera Michaela Bloomberga. Mający lewicowe poglądy Bernie Sanders może liczyć na 32 proc. poparcia wśród deklarujących głosowanie w partyjnych prawyborach prezydenckich demokratów. To o 8 punktów procentowych więcej niż w styczniowym badaniu przeprowadzonym dla waszyngtońskiego dziennika i telewizji ABC News. Opublikowany w środę sondaż potwierdza problemy Joe Bidena, którego poparcie stopniało o połowę – z 32 proc. w styczniu do 16 proc. w lutym. Media w USA zauważały, że atmosfera w kampanii byłego wiceprezydenta “przypomina pogrzeb” i powątpiewały, czy po przegranych prawyborach w Iowa i New Hampshire uda mu się odwrócić negatywny trend. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

