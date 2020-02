W tym liceum dziewczyny mają obowiązek nosić staniki Jak czytamy w tygodniku “Newsweek”, w jednej z rzeszowskich szkół średnich obowiązują restrykcyjne zasady dotyczące ubioru uczniów. Dziewczyny muszą bezwzględnie nosić biustonosze, zaś chłopcy nie mogą nosić kolorowych spodni. Nastolatkowie się buntują. – Mamy XXI wiek, a dyrekcji wydaje się, że może uczniom nakazywać, jak mają się ubierać. Nie rozumie, że nie powinna nas w ten sposób ograniczać, traktować jak dzieci – powiedział jeden z uczniów I LO w Rzeszowie. Dresscode ma obowiązywać w szkole od poniedziałku 10 lutego. Władze placówki zdecydowały się zakazać uczniom m.in. noszenia koszulek na ramiączkach, biżuterii oraz sukienek krótszych niż do połowy uda. Swoją decyzję tłumaczą tym, że są to wyzywające ubrania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

