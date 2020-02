W USA właśnie ujawniają, że… F-35 nie strzelają prosto Jak się okazuje, dzień przed finalizacją zakupu myśliwców F-35 przez rząd PiS renomowana agencja Bloomberg opublikowała artykuł, w którym zostały opisane potężne wady tych samolotów. Z najnowszych doniesień wynika, że działka samolotu są niecelne. W oprogramowaniu “błyskawic” wykryto natomiast 873 błędów. Testy samolotów zlecone przez Pentagon ujawniły m.in., że działka zamontowane w myśliwcach F-35 nie strzelają na wprost. Z raportu cytowanego przez Bloomberga, dowiadujemy się, że wynika to z ich niewłaściwego montażu. Usterka podobno miała już zostać usunięta, lecz… nie potwierdziły tego żadne nowe testy. Problem z celnością działek to kolejna usterka myśliwców, którą wychwycił Pentagon. Do tej pory w samolotach wykryto 13 krytycznych błędów. Zalecono również wprowadzenie 873 poprawek do oprogramowania F-35. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.