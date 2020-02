Wałęsa o gwieździstym marszu na Warszawę Przypominam dawno zgłoszoną propozycję – milion chętnych ludzi gwieździście na Warszawę – napisał były prezydent Lecha Wałęsa, nawiązując do swojego grudniowego wpisu, w którym wezwał do “marszu na Warszawę i zrobienia porządku”. W grudniu ub. roku b. prezydent napisał na Twitterze, że “jeśli PiS zacznie likwidację sądownictwa”, to on wzywa do “marszu na Warszawę”. “Za wszelką cenę nie można pozwolić na zniszczenie niezależnego sądownictwa. Dość ustępstw. Jeśli PIS uruchomi proces likwidacji sądownictwa, wzywam do ponad milionowego marszu na Warszawę i zrobienia porządku, będę na czele” – napisał wówczas Wałęsa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

