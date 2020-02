Walka ze szkodliwymi treściami w sieci 620 mln. Tyle niebezpiecznych treści usunęły serwisy YouTube, Facebook i Instagram tylko w okresie między lipcem a wrześniem 2019 roku. Mimo wysiłku i tak blisko 10 mln szkodliwych materiałów dotarło do internautów. W celu walki ze spamem, fake newsami i nachalnymi reklamami sojusz GARM zwiera szyki i wprowadza nową strategię. Global Alliance for Responsible Media, jak brzmi pełna nazwa tej inicjatywy, połączył właśnie siły ze Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, aby wdrożyć rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Nadrzędnym celem jest ochrona konsumentów, mediów i społeczeństwa przed szkodliwymi treściami w sieci.



W sojuszu GARM uczestniczy 39 reklamodawców, 6 holdingów agencji reklamowych, 7 wiodących platform mediowych i 7 stowarzyszeń branżowych. Jednym z założycieli inicjatywy jest koncern Procter & Gamble, jedna z największych globalnych firm produkujących dobra codziennego użytku tzw. produkty szybkozbywalne (FMCG).

