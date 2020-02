Warszawa i inne miasta UE chcą funduszy z pominięciem rządów Z inicjatywy stolic państw Grupy Wyszehradzkiej władze 15 miast unijnych zaapelowały w środę do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o bezpośredni dostęp do funduszy unijnych dla samorządów na realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Na konferencji zorganizowanej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli stanowisko miast przedstawili prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, burmistrz Budapesztu Gergely Karascony i burmistrz Pragi Zdenek Hrzib. Na konferencji zabrakło czwartego z inicjatorów, burmistrza Bratysławy Matusza Valli. Pod listem do szefowej Komisji Europejskiej podpisali się przedstawiciele 11 innych europejskich miast: Berlina, Wiednia, Hagi, Aten, Rygi, Wilna, Tallinnu, Frankfurtu, Koszyc, Mediolanu i Strasburga. W liście wyrazili poparcie dla zaproponowanego przez KE Europejskiego Zielonego Ładu i zadeklarowali pełne wsparcie w dążeniach, by Europa do 2050 roku stała się pierwszym blokiem państw neutralnym klimatycznie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

