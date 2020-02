Wątpliwości wokół listy poparcia dla sędziego Nawackiego Sędzia Maciej Nawacki, żeby kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa, musiał zebrać 25 podpisów sędziów. Podpisał się sam pod swoją listą, podpisała się też na niej Katarzyna Nawacka, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, a prywatnie jego żona. Podpisało się także kilkoro sędziów, którzy potem wycofali swoje poparcie, jeszcze przed oddaniem listy do Kancelarii Sejmu. Ich podpisy jednak zostały na listach. – To jest lista, która nie daje podstaw do tego żeby w ogóle był kandydatem przedstawionym Sejmowi do wyborów, bo nie spełnia wymogów formalnych – mówi o ujawnionej liście poparcia dla sędziego Macieja Nawackiego sędzia Beata Morawiec, prezes stowarzyszenia sędziów “Themis” i była członek Krajowej Rady Sądownictwa. – To obciąża cały KRS, ponieważ głosowanie było blokowe, czyli jedno głosowanie na wszystkich członków – dodaje. Dlatego sędzia Morawiec, podobnie jak Stowarzyszenie Sędziów Polskich “Iustita”, nie ma żadnych wątpliwości: podpisy pięciu sędziów, którzy wycofali swoje poparcie dla Macieja Nawackiego, powinny z jego listy zniknąć. Bo każdy z tych sędziów w odpowiednim czasie i trybie swoje poparcie spod tej kandydatury wycofał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

