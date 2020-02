Waży się los imprez masowych. Premier zlecił wojewodom analizę ryzyka. Premier Mateusz Morawiecki zlecił wojewodom analizę wszystkich zapowiedzianych i przygotowanych imprez masowych. W ciągu kilkunastu godzin wojewodowie podejmą decyzje w tej sprawie – poinformował w piątek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Szef KPRM pytany o to w piątek na antenie TVN 24 zaznaczył, że decyzje w tym zakresie podejmują wojewodowie. Dodał, że premier zlecił na porannej odprawie z wojewodami przeanalizowanie wszystkich zapowiedzianych i przygotowanych imprez masowych. – Do wieczora te informacje do pana premiera mają spłynąć. W ślad za tym pójdą rekomendacje i myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu godzin wojewodowie będą podejmować decyzje – zapowiedział Dworczyk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.