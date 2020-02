Weinstein skazany. Były producent filmowy uznany za winnego gwałtu. Producent filmowy Harvey Weinstein usłyszał w poniedziałek wyrok. Został uznany za winnego gwałtu w 2013 roku na wówczas początkującej aktorce Jessice Mann oraz o wymuszenie w 2006 r. aktu seksualnego na asystentce Mimi Haley. Przysięgli uniewinnili go natomiast z dwóch głównych zarzutów drapieżnych napaści seksualnych, za które groziło mu dożywocie – relacjonuje “The New York Times”. Proces Harveya Weinsteina zaczął się ponad dwa lata temu. Od pięciu dni w sądzie zeznawało przeciwko niemu sześć kobiet, które zarzucały mu seksualną napaść. Ława przysięgłych złożona z siedmiu mężczyzn i pięciu kobiet uznała Weinsteina za winnego dwóch z czterech zarzucanych mu czynów. Chodzi o wymuszenie aktu seksualnego na asystentce Mimi Haley z 2006 roku oraz gwałttrzeciego stopnia aktorki Jessici Mann w 2013 roku. Po ogłoszeniu wyroku sąd nakazał wyprowadzenie producenta do aresztu, gdzie ma oczekiwać na wyrok. Grozi mu od 5 do 25 lat więzienia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.