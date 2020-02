WHO ogłosiła nazwę choroby wywoływanej koronawirusem Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus podał we wtorek na konferencji prasowej nazwę choroby wywoływanej nowym koronawirusem – COVID-19. Od początku epidemii wirus zabił już ponad tysiąc osób. Nazwę podał we wtorek na konferencji prasowej w Genewie dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Od teraz choroba wywoływana wirusem będzie nazywana COVID-19. Nazwa została wybrana jako “łatwa do wymówienia” i nieposiadająca negatywnie etykietującego odniesienia do określonego kraju lub jego mieszkańców – powiedział szef WHO. Wyjaśnił, że “co” w nazwie oznacza koronę, “vi” – wirus, a “d” – disease (ang. choroba). Liczba 19 wskazuje rok jej pojawienia się – 2019. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.