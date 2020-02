WHO: przypadki przeniesienia koronawirusa między ludźmi w 12 krajach poza Chinami Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował na konferencji prasowej, że przypadki przeniesienia koronawirusa SARS-CoV-2 z człowieka na człowieka poza Chinami odnotowano w 12 krajach. Do tej pory z powodu wirusa na całym świecie zmarło 1870 osób, a zakażone są ponad 72 tysiące. We wtorek na konferencji prasowej w Genewie dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że do tej pory odnotowano 92 przypadki przeniesienia (transmisji) koronawirusa SARS-CoV-2 z człowieka na człowieka w 12 krajach poza Chinami. Szef WHO zaznaczył, że na ten moment nie ma wystarczających danych, które mogłoby pozwolić na porównanie ich z Chinami. – Nie widzieliśmy jeszcze trwałej transmisji lokalnej (wirusa), z wyjątkiem szczególnych okoliczności, takich jak statek wycieczkowy Diamond Princess – powiedział podczas codziennego briefingu Ghebreyesus. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.