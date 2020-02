Wielka Brytania opuszcza UE. Tłum świętuje w Londynie. Ci Brytyjczycy, którzy popierali wyjście ich kraju z Unii Europejskiej, świętowali dzisiejszej nocy na ulicach Londynu i innych miast Wielkiej Brytanii. Tłum ludzi zebrał się m.in. na Parliament Square. Zobacz transmisję na żywo z wydarzeń w stolicy Zjednoczonego Królestwa. Dzisiejszą imprezę zwolenników brexitu organizuje eurosceptyczna grupa Leave Means Leave, która lobbowała za wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Na miejscu obecny jest m.in. dawny lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) Nigel Farage, znany ze swojego negatywnego podejścia do Wspólnoty. Referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE odbyło się 23 czerwca 2016 r. Nie miało ono formy wiążącej dla brytyjskiego rządu. Wzięło w nim udział 72,2 proc. uprawnionych i 51,89 proc. opowiedziało się za opuszczeniem Wspólnoty. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.