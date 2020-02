Wielu sędziów zbojkotowało obchody 30-lecia KRS Na Zamku Królewskim odbyły się we wtorek uroczyste obchody 30-lecia Krajowej Rady Sądownictwa. Głównym zadaniem tej instytucji jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Byli członkowie Rady uważają, że obecnie ta instytucja nie spełnia swojej roli, więc na obchody nie przyszli. Stanisław Piotrowicz zaproszenie na obchody 30-lecia Krajowej Rady Sądownictwa dostał i przyszedł. – Dla mnie sprawa niezależności KRS-u była oczywista, zawsze – zapewnia. Piotrowicz to obecnie nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a także były członek Krajowej Rady Sądownictwa, w której skład wchodził dwukrotnie – jako jeden z dwóch senatorów w latach 2005-2007 i jako jeden z czterech posłów w latach 2015-2019. Na uroczystościach rocznicowych Krajowej Rady Sądownictwa nie stawili się wszyscy byli członkowie. – Nie poszedłem, bo powstała ona po dwukrotnym złamaniu konstytucji – mówi o Radzie obecnej kadencji prof. Adam Strzembosz, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1994-98. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.