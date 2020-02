Wierni jadą do nuncjusza, bo chcą odwołania abp. Głódzia Gdańscy wierni czują się ignorowani przez władze Kościoła, bo ich dwa wcześniejsze listy do nuncjatury pozostały bez odpowiedzi, a protesty w dużej mierze przeszły bez echa. Teraz prezentują kolejny dokument i zapowiadają, że “ruszają z wizytą”. 29 lutego całą grupą chcą pojawić się pod siedzibą nuncjatury w Warszawie. – Cała akcja ma ostatecznie na celu to, by nasza archidiecezja miała dobrego, wierzącego biskupa, któremu obcy jest blichtr, i który zamiast spotkań z politykami woli być blisko “zwykłych” ludzi – mówi Onetowi Justyna Zorn, jedna z organizatorek listopadowego i grudniowego protestu pod kurią. Manifestacje organizowały nie środowiska lewicowe, a sami wierni. Uczestnicy wspomnianych wyżej protestów nie ukrywają, że ich celem było i jest odwołanie arcybiskupa Głódzia. Arcybiskup – jak przekonywali – nie reagował odpowiednio na przypadki pedofilii w Kościele. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

