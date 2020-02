Wirtualna rzeczywistość i sztuczna inteligencja pomogą osobom po udarze Wspomagane algorytmami uczenia maszynowego urządzenie ułatwi rehabilitację kończyn dolnych pacjentów po udarach i zabiegach ortopedycznych. W procesie dochodzenia do zdrowia coraz chętniej wykorzystywana jest także sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość. Najnowsze rozwiązania pozwalają na spersonalizowanie terapii i śledzenie jej rezultatów w czasie rzeczywistym. – ExoRehab to urządzenie do rehabilitacji, które nakładamy na kończyny dolne w celu wzmocnienia mięśni. Jest przeznaczone dla pacjentów po zabiegach ortopedycznych lub neurologicznych, którzy po operacji muszą leżeć bez możliwości poruszania się, co następnie powoduje potrzebę ponownego odbudowania siły mięśni. Znajdzie również zastosowanie u osób starszych, u których stwierdzono sarkopenię – mówi w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Inn Sun Roh z Exosystems. Zaprezentowane na styczniowych targach CES 2020 urządzenie działa w połączeniu z aplikacją mobilną, co pozwala na indywidualne dostosowywanie treningów rehabilitacyjnych do kondycji fizycznej. Spersonalizowane ćwiczenia rehabilitacyjne połączone są z elektrostymulacją funkcyjną. Technologia, którą opracowano dla exoRehab, łączy w sobie możliwości, jakie stwarza robotyka, teleinformatyka i medycyna. Urządzenie zostało wyróżnione dwiema nagrodami podczas tegorocznych targów CES. – Zastosowaliśmy w naszym urządzeniu dużo rozwiązań technologicznych – elektryczną stymulację FES, pomiar zakresu ruchów czy elektromiografię EMG, a wszystkie dane zapisywane są w chmurze. Te technologie są już dostępne, lecz po raz pierwszy znalazły się w jednym urządzeniu wraz z własnym algorytmem. Zapewniamy pacjentom realizację ich potrzeb, których nie mogą zaspokoić konwencjonalne narzędzia. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie narzędzia, lecz również rozwinięcie nawyku rehabilitacji – mówi ekspert. Rozwiązanie może pomóc w rehabilitacji pacjentom cierpiącym na różne choroby, w tym m.in. sarkopenię czy osobom po udarze. – Zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się jest wiele osób po udarach – mówi Inn Sun Roh. – Dodatkowo Światowa Organizacja Zdrowia uznała ostatnio sarkopenię za chorobę, co oznacza, że liczba osób starszych, u których występuje naturalna utrata mięśni, jest coraz większa. Dlatego też jest to perspektywiczny rynek z coraz większą liczbą osób wymagających rehabilitacji wzmacniającej siłę mięśni. Nowe technologie coraz częściej wykorzystywane są jako narzędzie w procesie dochodzenia do zdrowia dla osób po udarze. Neuro Rehab VR wykorzystuje rozwiązania z zakresu wirtualnej rzeczywistości zarówno w procesie rehabilitacji neurologicznej, jak i fizycznej. Rozwiązanie korzysta ze złożonych wirtualnych terapii połączonych z precyzyjną kontrolą bodźców i obciążenia poznawczego. Pacjent wchodzi w interakcję ze światem wirtualnym w trzech wymiarach, dzięki czemu terapia bardziej angażuje mózg i jest bardziej efektywna. Ćwiczenia są zaprojektowane z udziałem neurologów i fizjoterapeutów. – Osoba, która przeszła udar, nie może poruszać mięśniami lub ich funkcja nie jest taka, jaka być powinna. Elektrostymulacja funkcjonalna symuluje sygnał wysyłany przez mózg. Nakładamy urządzenie bezpośrednio na mięśnie w okolicy kolana, po czym zachowują się one tak, jakby otrzymały sygnał z mózgu. W ten sposób wzmacniamy nie tylko same mięśnie, lecz również ich unerwienie – tłumaczy Inn Sun Roh. Według analityków z Transparency Market Research światowy rynek robotów rehabilitacyjnych i technologii wspomagających osiągnie do 2025 roku wartość 2,29 mld dol. przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 13,1 proc. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Newseria.pl Website Agencja informacyjna dostarczająca informacji w trzech serwisach: Biznes, Lifestyle i Innowacje. https://info.newseria.pl Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.