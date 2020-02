Władze Wuhan przyznają się do popełnienia błędów w związku z epidemią Działania przeciwko epidemii koronawirusa zostały podjęte zbyt późno podjęto – przyznał szef Komunistycznej Partii Chin w Wuhan. W mediach społecznościowych pojawiły się natomiast relacje lekarzy, którzy ostrzegali przed epidemią w grudniu i zostali ukarani za “rozsiewanie plotek”. Szef partyjnych struktur w Wuhan Ma Guoqiang przyznał, że radykalne środki zapobiegawcze powinny być podjęte co najmniej dziesięć dni wcześniej, niż ostatecznie się to stało. – Wpływ wirusa na resztę Chin i na świat byłby mniejszy, gdyby środki ograniczające zostały wdrożone wcześniej – powiedział na konferencji prasowej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

