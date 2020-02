Wraca afera Mariana Banasia. CBA przeszukuje mieszkania prezesa NIK. Funkcjonariusze CBA mieli rano wejść do mieszkań należących do prezesa NIK Mariana Banasia w Warszawie i Krakowie. Mieli też wkroczyć do warszawskiego mieszkania córki szefa NIK. Akcja ma mieć związek ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych szefa NIK. Pełnomocnik Banasia już zapowiada zażalenie na czynności prokuratury i CBA. Nieoficjalną informację o akcji CBA podał portal Onet.pl. Według rmf24.pl funkcjonariusze mieli wkroczyć do mieszkań Banasia na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, która prowadzi śledztwo ws. oświadczeń majątkowych prezesa NIK. – Mogę potwierdzić, że na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku funkcjonariusze CBA przeprowadzają czynności procesowych polegających na przeszukaniu pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Ze względu na to, że czynności te trwają nie mogę udzielić informacji na ich temat – stwierdził w rozmowie z TVN24 rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

