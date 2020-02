Wybory prezydenckie 10 maja; ruszyła kampania wyborcza W Dzienniku Ustaw opublikowano w środę po południu postanowienie marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zarządzeniu wyborów prezydenckich, które odbędą się 10 maja. Formalnie rusza więc kampania wyborcza. Zgodnie z Kodeksem wyborczym komitety wyborcze mogą prowadzić agitację dopiero po zarejestrowaniu przez Państwową Komisję Wyborczą; na złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na prezydenta jest czas do 16 marca. Także dopiero po zarejestrowaniu komitetu można zacząć zbieranie podpisów poparcia, aby zgłosić kandydata na prezydenta; potrzeba 100 tys. podpisów. Komitety wyborcze, które zarejestrują kandydatów na prezydenta, otrzymają prawo do bezpłatnego czasu antenowego w publicznych: radiu i telewizji. Emisja spotów wyborczych w bezpłatnym czasie antenowym rozpocznie się 25 kwietnia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.