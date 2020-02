Wybory prezydenckie 2020. Czy młodzi wyborcy zmienią wynik głosowania? Prawie 2 miliony nowych wyborców, którzy jeszcze nie głosowali w wyborach prezydenckich, może zadecydować kto będzie prezydentem Polski. Dzisiejsi 18-22-latkowie to być może klucz do sukcesu w najważniejszych wyborach prezydenckich od lat. Czego chcą młodzi i komu uda się przeciągnąć ich na swoją stronę? Co roku pełnoletność osiąga około 400 tys. osób. Te nowe roczniki, a łącznie od 2015 roku jest ich już prawie 2 miliony osób, to zupełnie nowe spojrzenie na politykę. Chyba jeszcze nigdy tak wiele nie zależało od głosów tych, którzy nie musieli wybierać pomiędzy Bronisławem Komorowskim a Andrzejem Dudą, nie pamiętają Donalda Tuska w roli premiera a Prawo i Sprawiedliwość przez całe ich dorosłe życie to partia władzy. Czy tradycyjny bunt młodych w stosunku do władzy zadecyduje o wyniku wyborów? Czy młodzi przeważą szalę w sytuacji tak wielkiej polaryzacji społeczeństwa i podziale Polski na dwa niemal równe obozy? Kto ma największą szansę na zdobycie ich zaufania i poparcia? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.