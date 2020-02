Wybory prezydenckie 2020. Są nowi kandydaci. Mirosław Piotrowski, Andrzej Voigt, Paweł Tanajno oraz Piotr Wroński mają swoje komitety na wybory prezydenckie 2020. Liczba kandydatów ubiegający się o urząd prezydenta sięgnęła tym samym 14. Kolejny komitet został wezwany do usunięcia wady zgłoszenia. Komitety wyborcze Mirosława Piotrowskiego, Andrzej Voigt, Pawła Tanajno oraz Piotra Wrońskiego zostały zarejestrowane na poniedziałkowym posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej. Przed tygodniem komitet Piotrowskiego został wezwany do usunięcia wady zgłoszenia – brakowało w nim pełnomocnika wyborczego. Wtedy też został zarejestrowany komitet Leszka Samborskiego. W czwartek z kolei zarejestrowano komitety Stanisława Żółtka, Piotra Stanisława Bakuna i Wojciecha Podjackiego. Swoje komitety już wcześniej zarejestrowali Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Do rejestracji komitetu wystarczy 1000 zebranych podpisów, a można to zrobić do 16 marca. By wystartować w wyborach prezydenckich trzeba w ciągu 10 następnych dni zebrać 100 tys. podpisów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

