Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego molestował studentki? Ponad 20 osób zarzuca doktorowi Maciejowi M., wykładowcy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, molestowanie studentek. Władze uczelni zajmują się tą sprawą od wiosny ubiegłego roku. Jak informuje “Gazeta Wyborcza”, wiosną ubiegłego roku 20-osobowa grupa studentów i studentek skierowała oficjalną skargę w sprawie dr. Macieja M. do Katarzyny Jurzak, pełnomocniczki rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Wykładowcy zarzucono m.in. molestowanie studentek. Do władz uczelni trafiły również dwie skargi indywidualne dotyczące Macieja. M.. Według ustaleń “GW”, dr Maciej M. , miał m.in. składać seksualne propozycje studentkom, dotykać je podczas egzaminów i spotkań indywidualnych, a także w nieodpowiedni sposób komentować ich wygląd. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

