Wymarzony start polskich tenisistek w Pucharze Federacji Polskie tenisistki w czwartek z przytupem rozpoczęły turniej Grupy I Strefy Euroafrykańskiej Pucharu Federacji 2020. Iga Świątek oraz Magda Linette zgodnie wygrały swoje pojedynki z rywalkami ze Słowenii, dzięki czemu nasze reprezentantki zbliżyły się do głównego celu, jakim jest awans do barażu o zaplecze elity. W deblu Maja Chwalińska i Alicja Rosolska przegrały z Kają Juvan i Pią Lovric 5:7, 0:6 w grze podwójnej, ale polskie tenisistki zwyciężyły ze Słowenkami 2:1. O wygranej zdecydowały wyniki singla. W grupie B oprócz powyższych reprezentacji rywalizują również Turczynki, które w środę przegrały mecz ze Słowenkami 1:2 i zajmują ostatnie miejsce w stawce. W piątek zmierzą się z Polkami. Do kolejnego etapu awansują dwie najlepsze ekipy, które zagrają z rywalkami z grupy A, w której znajdują się: Serbia, Szwecja oraz Luksemburg. W czwartek jako pierwsza na kort w luksemburskim Esch-sur-Alzette wyszła Świątek i nie miała żadnych problemów z pokonaniem notowanej w szóstej setce światowego rankingu Niki Radisic 6:2, 6:1. Ich pojedynek trwał zaledwie 56 minut i przewaga 18-latki pochodzącej z Raszyna nawet przez moment nie podlegała dyskusji. Nieco więcej problemów miała najwyżej notowana z Polek Magda Linette, która mierzyła się z 75. rakietą świata Tamarą Zidansek. Poznanianka, podobnie jak Świątek wygrała swój pojedynek w dwóch setach, lecz w pierwszej partii to ona musiała gonić rywalkę. Ostatecznie po meczu trwającym nieco ponad 1,5 godziny Linette triumfowała 7:5, 6:4. Spotkania fazy play-off odbędą się w sobotę. Najlepsza reprezentacja z grupy A zmierzy się z drugą ekipą grupy B, a najlepsza z grupy B z drugą z grupy A. Zwycięzcy tych pojedynków w kwietniu wystąpią w barażu o Grupę Światową II. Wynik: Polska – Słowenia 2:1 Iga Świątek – Nika Radisic 6:2, 6:1 Magda Linette – Tamara Zidansek 7:5, 6:4 Maja Chwalińska, Alicja Rosolska – Kaja Juvan, Pia Lovric 5:7, 0:6. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

