Wysłuchanie stron w sprawie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej 9 marca przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obędzie się wysłuchanie stron w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego – przekazał w piątek TSUE. Polska przesłała w czwartek do Trybunału odpowiedź w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o środki tymczasowe – zawieszenie nieuznawanej przez polski Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej. Rząd polski zaapelował do TSUE o odrzucenie wniosku KE w sprawie środków tymczasowych. Ponadto zwrócił się do Trybunału o przesłuchanie w charakterze świadków sędziów Izby Dyscyplinarnej. W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazał, że wysłuchanie stron odbędzie się 9 marca przed Wielką Izbą TSUE. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

