Wysoka premia dla Agnieszki Kaczmarskiej. Sejm wynagrodził jej “ograniczenie czasu prywatnego”. Szefowa Kancelarii Sejmu otrzymała ponad 45 tys. zł brutto nagród za 2019 r. Dwa razy za sprawą Marka Kuchcińskiego, raz dzięki Elżbiecie Witek. Sejmowi urzędnicy tłumaczą, że praca Agnieszki Kaczmarskiej wiąże się m.in. z “poważnym ograniczeniem czasu prywatnego” i “koniecznością stałej gotowości do realizacji nowych zadań”. Sprawę opisała Wirtualna Polska. Szefowa Kancelarii Sejmu otrzymała nagrodę w trzech transzach: 15,4 tys. zł (kwiecień), 15,4 tys. zł (maj) oraz 14,4 tys. zł (listopad). Kancelaria w uzasadnieniu do przyznania nagrody Agnieszce Kaczmarskiej mówi o kilku powodach. Urzędnicy podkreślają, że zajmowane przez nią stanowisko wiąże się z “koniecznością posiadania rozległej wiedzy związanej z parlamentaryzmem, poważnym ograniczeniem czasu prywatnego, koniecznością stałej gotowości do realizacji nowych zadań, brakiem możliwości ograniczenia czasu pracy do przyjętych norm”. Centrum Informacyjne Sejmu zwraca też uwagę, że szefowa Kancelarii Sejmu odpowiada za 1,1 tys. pracowników. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

