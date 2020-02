Wysoki poziom cholesterolu kluczem do długiego życia? Wysoki poziom cholesterolu kluczem do długowieczności? Jak twierdzi oficjalna nauka, z powodu wysokiego poziomu cholesterolu we krwi możemy nabawić się śmiertelnie niebezpiecznych chorób serca. W samych Stanach Zjednoczonych aż 13 milionów osób przyjmuje statyny, aby obniżyć poziom cholesterolu typu LDL. Opublikowany w kwietniu 2015 roku, w branżowym piśmie „Annals of Nutrition & Metabolism” artykuł wskazuje jednak na to, że w odniesieniu do osób starszych wysoki poziom cholesterolu jest jak najbardziej pożądany. Dowiedziono tego na podstawie badań, jakie przeprowadzili naukowcy japońscy. Okazało się, że osoby, które mają wyższy poziom cholesterolu, rzadziej umierają z powodu ataku serca. Statystyki dotyczące ogółu populacji, jakimi dysponują japońskie instytuty badawcze, potwierdzają ową tendencję. Wskaźnik umieralności z powodu ataku serca maleje, im większy jest poziom cholesterolu LDL. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.