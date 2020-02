Wywiad USA: Rosja pomaga w reelekcji Trumpa Rosja ponownie angażuje się w kampanię prezydencką, by zapewnić reelekcję Donaldowi Trumpowi. Przedstawiciele wywiadu mieli powiadomić o tym kongresmenów podczas tajnego briefingu – podaje “The New York Times”. To rozwścieczyło prezydenta Trumpa – uznał, że Demokraci wykorzystają te informacje jako broń przeciwko niemu. Dzień po briefingu, który odbył się 13 lutego w komisji wywiadu Izby Reprezentantów, Trump skrytykował za dopuszczenie do niego Josepha Maguire’a, odchodzącego p.o. dyrektora Wywiadu Narodowego – podaje “The New York Times”. Szczególnie miała zirytować go obecność na spotkaniu Demokraty Adama B. Schiffa, który prowadził przeciwko niemu procedurę impeachmentu. Wczoraj Trump ogłosił, że obowiązki p.o. szefa Wywiadu Narodowego przejmuje dotychczasowy ambasador USA w Niemczech Richard Grenell. Niektórzy amerykańscy komentatorzy łączą odwołanie ze stanowiska Maguire’a z briefingiem, który zdenerwował Trumpa. Inni jednak wskazują, że to przypadkowa zbieżność dat, a Maguire zajmie inne stanowisko w administracji prezydenta. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

