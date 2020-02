Wzrost cen w Polsce jednym z najwyższych w Unii Europejskiej W styczniu 2020 roku ceny w Polsce wzrosły o 3,8 proc. w porównaniu do poprzedniego roku – podał w piątek Eurostat. Obok Czech, to trzeci najwyższy wynik wśród państw Unii Europejskiej. Wyższy wzrost cen odnotowano jedynie w Rumunii (3,9 proc.) i na Węgrzech (4,7 proc.). Ceny wzrosły o 3,8 proc. także w Czechach. Średni wskaźnik inflacji dla wszystkich państw Wspólnoty wyniósł 1,7 proc. w ujęciu rocznym, w porównaniu z 1,6 proc. w grudniu 2019 roku. W krajach strefy euro ceny wzrosły o 1,4 proc. rok do roku (w poprzednim miesiącu o 1,3 proc.). W porównaniu do grudnia, roczny wskaźnik inflacji spadł w pięciu państwach członkowskich, pozostał na tym samym poziomie w pięciu i wzrósł w osiemnastu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

