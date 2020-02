Za co właściwie prokuratura ściga 65-latka z Łowicza? 65-latek został zatrzymany po wygwizdaniu Andrzeja Dudy w Łowiczu. Prokuratura postawiła mu zarzut znieważenia prezydenta. Teraz grozi mu do trzech lat więzienia. Za co? Za słowa, które znalazły się na transparencie i które były cytatem z byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Starszy mężczyzna miał przebywać w tłumie oczekującym na Andrzeja Dudę z transparentem, na którym kandydat Prawa i Sprawiedliwości został nazwany “durniem”. Pana Mirosława szybko zatrzymano na łowickim rynku i poinformowano media, że własnoręcznie zrobionym plakatem znieważył głowę państwa. Jakimi słowami 65-latek miał tego dokonać? Na transparencie pojawił się napis: “Mamy durnia za prezydenta”. I był to cytat. Takie same słowa powiedział Lech Wałęsa w 2007 r. w TVN24. Historyczny przywódca “Solidarności” w taki sposób ocenił sprawę ujawnienia raportu z weryfikacji WSI, za którą stał ówczesny prezydent Lech Kaczyński. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.