Zakonnik z Tyńca oskarżony o pedofolię Zarzut obcowania płciowego, dopuszczenia się innej czynności seksualnej lub doprowadzenia do takich czynności osoby poniżej 15. roku życia usłyszał w prokuraturze 52-letni Artur W. – zakonnik z opactwa w Tyńcu. Tamtejsi benedyktyni wydali już oświadczenie w tej sprawie, w którym wskazali, że “klasztor złożył zawiadomienie niezwłocznie po otrzymaniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa”. Krakowska Prokuratura Okręgowa poinformowała dziś o postawieniu 52-letniemu zakonnikowi zarzutówdopuszczenia się innej czynności seksualnej lub doprowadzenia do takich czynności wobec osoby poniżej 15. roku życia. Mężczyzna miał popełniać przestępstwa w latach 2008-2010 wobec siedmioletniej wówczas dziewczynki, którą przed laty uczył religii. Artur W. nie przyznał się do postawionych mu zarzutów. Złożył krótkie wyjaśnienia odpowiadając na pytania swojego obrońcy – poinformował dziennikarzy prokurator Janusz Hnatko z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Mężczyźnie grozi od dwóch do 12 lat więzienia. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną kobietą oraz zakaz opuszczania kraju. Na zatrzymanie i postawienie zarzutów zakonnikowi zareagowało Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.