Założyciel wspólnoty "L'Arche" miał wykorzystywać kobiety Zamówiony przez L'Arche International raport w sprawie Kanadyjczyka Jeana Vaniera, założyciela tej międzynarodowej federacji wspólnot osób z niepełnosprawnością intelektualną, zarzuca mu seksualne wykorzystywanie kobiet. Oświadczenie w tej sprawie wydała już Konferencja Biskupów Francji. O szczegółach raportu, zleconego brytyjskiej GCPS Consulting Group w 2019 roku, poinformowała w sobotę sama L'Arche (Arka), która komunikat z konkluzjami dokumentu przesłała do wszystkich swoich wspólnot w 38 krajach świata. Raport dokumentuje fakty, dowodzące, iż w latach 1970–2005 Vanier angażował się w „manipulacyjne relacje seksualne" i wykorzystał sześć kobiet. Dokument nie wyklucza, że ofiar było więcej. Kobiety, które nie były niepełnosprawne intelektualnie, miały poszukiwać duchowego przewodnictwa, a psychologiczne manipulacje Vaniera sprawiły, że „poczuły się pozbawione wolnej woli, zatem kontakty seksualne były wymuszone lub nastąpiły w warunkach wymuszenia".

