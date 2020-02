Tragedia w w Bukowinie Tatrzańskiej Chcieli wspólnie pojeździć na nartach. Wyciąg został jednak zamknięty, więc wracali do samochodu i już chcieli odjechać, kiedy porywisty wiatr zerwał dach z pobliskiego budynku wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Matka i jej młodsza córka zginęły na miejscu. Starsza, 21-letnia, zmarła kilka godzin później w szpitalu. Ranny jest 16-latek. Jak powiedział dziennikarzom przyjaciel rodziny, którą spotkała tragedia w Bukowinie Tatrzańskiej, turyści chcieli wspólnie pojeździć na nartach, ale gdy zobaczyli, że wyciąg na Rusińskim Wierchu jest zamknięty, mieli odjechać. – Przyjechaliśmy tu dosłownie na dwie godziny. One wyszły z samochodu. Jak zobaczyłem, że zamykają wyciąg, powiedziałem, że jedziemy. Upadłem na ziemię, bo widziałem kątem oka, że dach się zrywa. Blaszany dach otworzył się jak konserwa – relacjonował świadek zdarzenia, który wraz z przyjaciółmi przyjechał na zimowy wypoczynek z Warszawy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

