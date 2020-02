Zarażonych prowadzą na sznurku jak niewolników. Oto 7 faktów o walce z koronawirusem. Od ponad miesiąca cały świat żyje koronawirusem z Wuhan, ale zagrożenie i zainteresowanie, które było olbrzymie, w ostatnich dniach zaczęło jakby słabnąć. Przynajmniej z punktu widzenia Europy, gdzie dotąd zanotowano “tylko” jeden przypadek śmiertelny. Ale co dzieje się w Chinach? Oto krótkie podsumowanie z ostatnich dni. Wydaje się, że dosłownie chwilę temu w Wuhan ogłoszono budowę ogromnego szpitala na tysiąc łóżek, który miał być gotowy w kilka dni. Budowę można było śledzić online, wielu patrzyło na to z niedowierzaniem. Szpital zaczął funkcjonować 3 lutego. Od tamtego czasu w ok. 12 dni zbudowano jeszcze jeden taki szpital. W Wuhan działa też 12 tymczasowych szpitali. W tym celu, jak informuje chińska agencja Xinhua, wykorzystano już sale gimnastyczne i centra wystawowe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.