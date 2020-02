Zaskakujące decyzje prof. Małgorzaty Gersdorf Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf przekazała kilka spraw do rozpoznania przez Izbę Dyscyplinarną, choć jednocześnie deklaruje, że izba ta nie jest sądem. To, że Izba Dyscyplinarna nie może być uznana za sąd, I prezes SN podkreślała kilka razy, ale nie przeszkodziło to jej w przekazywaniu spraw Izbie Dyscyplinarnej – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”. Gazeta wyjaśnia, że chodzi o m.in. o sprawę krakowskich sędziów, domagających się, aby w ich przypadku orzekała Izba Karna oraz o sprawę ws. immunitetu sędziego z Łodzi. W tym drugim przypadku I prezes SN miała przekazać Izbie Dyscyplinarnej pytanie o to, czy izba ta jest sądem. Ustalenia “DGP” potwierdza Michał Laskowski, rzecznik SN. W rozmowie z dziennikiem przyznaje, że mogło się zdarzyć, że kilka spraw – już po uchwale trzech połączonych izb- zamiast do Izby Karnej trafiło do ID. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

