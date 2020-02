Zatrudnienie spada najszybciej od ponad 10 lat Obrazujący nastroje w przemyśle wskaźnik PMI dla Polski spadł w styczniu do 47,4 punktu wobec prognozy 48,2 punktu – podała firma Markit. Analitycy zwrócili uwagę, że prognozy “uległy poprawie, lecz wciąż były relatywnie słabe”. Wskaźnik PMI jest wskaźnikiem wyprzedzającym i ma na celu pokazać prognozy dla gospodarki. Wartość wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej – kurczenie się branży. W październiku 2019 roku wskaźnik PMI dla Polski wyniósł 45,6 punktu, co było najsłabszym wynikiem od połowy 2009 roku. Dla porównania w grudniu 2019 roku wskaźnik wynosił 48 punktów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

