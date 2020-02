Zbiory po zmarłym powstańcu w kontenerze Zbiór książek należący do zmarłego w grudniu ubiegłego roku powstańca warszawskiego i wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich Eugeniusza Tyrajskiego, trafił do kontenera na śmieci. Sytuacja oburzyła wiele osób. Urzędnicy miejscy zorganizowali konferencję, podczas której mówili, co można zrobić z takimi pamiątkami. Informacje o kontenerze pełnym książek pojawiły się w środę. “Halo Mokotów, na Belwederskiej 17 kontener pełen książek, głównie o Powstaniu i Warszawie. Bierzcie i czytajcie!” – napisał pan Franciszek na Facebooku i udostępnił zdjęcie ludzi przebierających w tytułach. Ale później okazało się, że zbiór należał do zmarłego w Boże Narodzenie Eugeniusza Tyrajskiego “Sęka”. W sieci zawrzało. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

