Katowicki spodek zamknięty dla ponad 150 tysięcy osób Wojewoda śląski wydał zakaz uczestnictwa publiczności w Intel Extreme Masters 2020. Powodem tej decyzji jest epidemia koronawirusa. Szacowano, że w wydarzeniu organizowanym w Katowicach weźmie udział nawet 170 tys. osób – podaje “Dziennik Zachodni”. To już pewne – największa e-sportowa impreza w Polsce odbędzie się, ale bez widowni. Losy Intel Extreme Masters 2020 ważyły się do ostatniej chwili, aż w końcu wojewoda śląski podjął ostateczną decyzję. Już w piątek rano przed Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach miały ustawiać się kolejki osób, które chciałyby wziąć udział w Intel Extreme Masters 2020. Spodziewano się nawet 170 tys. gości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.